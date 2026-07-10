AFAD verilerine göre Orta Marmara Çukuru’nda 6 ila 9 kilometre derinlikte, büyüklüğü 3,5’in altında çok sayıda mikro deprem kaydedildi. Hareketliliği değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki son duruma ve olası risklere ilişkin açıklama yaptı.

Meydana gelen mikro depremlerin fayın belirli bir kesimindeki gerilmenin küçük kırılmalarla yeniden dağıldığı anlamına geldiğini belirten Bektaş, bu durumun tek başına büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanmaması gerektiğinin altını çizdi. Ancak bölgenin güncel davranışını anlamak açısından anlık olarak dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜNE DİKKAT!

Sürecin bilimsel açıdan en kritik aşamasına dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, önümüzdeki 3 ila 7 günlük zaman dilimine işaret etti.

Bu süre zarfında söz konusu kümelenmenin 4 ve üzeri (M4+) bir deprem üretip üretmeyeceğinin takip edileceğini belirten uzman, çıkacak sonuçların bölgenin gelecekteki sismik haritası için en net gösterge olacağını ifade etti.

Osman Bektaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Orta Marmara Çukuru'nda bugün AFAD verilerine göre 6–9 km derinlikte M<3.5 mikro deprem kümesi gelişti. Bu tür kümelenmeler, fayın belirli bir kesiminde gerilmenin küçük kırılmalarla yeniden dağıldığını gösterir.

Tek başına büyük depremin habercisi değildir; ancak Orta Marmara'nın güncel davranışını anlamak açısından dikkatle izlenmelidir.

Bu kümenin önümüzdeki 3–7 gün içinde M4+ bir deprem üretip üretmeyeceği bilimsel açıdan en kritik göstergelerden biri olacaktır"