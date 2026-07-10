Karacabey ilçesine bağlı Şahmelek Mahallesi'ndeki kayın ormanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahale, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan eş zamanlı olarak yapıldı.

A W744314 04-1

Yangın bölgesine hızla sevk edilen ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ve daha geniş ormanlık bölgeye sıçramasını önlemek için geniş çaplı bir söndürme çalışması başlattı. Yangına havadan 1 helikopter karadan ise 5 arazöz, 2 hizmet aracı ve 29 personel müdahale ediyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alabilmek için aralıksız sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor.

A W744314 05
Yangının çıkış nedeniyle ilgili teknik ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA