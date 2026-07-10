İnegöl’ün verimli toprakları ve su kaynaklarıyla yüzyıllardır bölge halkına geçim sağladığını belirten Bayram, sanayileşmenin desteklenmesi gerektiğini ancak su kaynaklarının endüstriyel kullanım uğruna riske atılamayacağını ifade etti.

Planlanan kuyuların yalnızca Paşa Çayırı bölgesini değil, Turgutalp, Fevziye, Elmaçayır, Süle, Paşaören, Kayapınar ve Doğanyurdu mahallelerini de doğrudan etkileyebileceğini savunan Bayram, çevredeki diğer kırsal yerleşimlerin de dolaylı olarak zarar görebileceğini söyledi.

Bayram ayrıca, yapımı süren Hocaköy içme suyu projesinin ana kaynaklarından birinin bu bölgeden beslendiğini belirterek, yer altı su seviyelerinin düşmesi, su yataklarının yön değiştirmesi ve İnegöl Ovası’nın tarımsal sulama kapasitesinin zarar görmesi ihtimaline dikkat çekti.

Kuraklık ve iklim krizinin dünya genelinde giderek büyüyen bir sorun olduğunu vurgulayan Bayram, yetkililere projeden vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Bayram, su kuyularının açılmasını engellemek için mücadele edeceklerini belirterek, “Biz bu toprakların emanetçileriyiz. Emanete sahip çıkmalıyız” dedi.