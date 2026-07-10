Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 3 şüphelinin ikametlerinde arama yapıldı.
Aramalarda 1 kök skunk, 17 kök kenevir bitkisi, 2 aktif iklimlendirme sistemi, 255 gram kubar esrar, 1 hassas terazi ve 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ve ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi