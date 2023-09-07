İstanbul Fatih’te yol verme tartışmasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Zeyrek Mahallesi’nde bulunan bir sokakta meydana geldi. İddialara göre, sokağın başında birbirine yol vermeyen iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Araçtan inen 3 kişi, içerisinde aile bulunan diğer otomobilin yanına gitti. Karşılıklı hakaretlerin edildiğini duyan mahalleli olaya müdahil oldu. Mahallelinin de karıştığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki bazı vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tekme ve tokatla kavga anı cep telefonu kamerasında

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde bir kişinin gelip aracın kaputa vurduğu görülüyor. Daha sonra olaya dışarıdan dahil olan bir kişinin yumruk atmasıyla tartışma kavgaya dönüşüyor. Kavgayı gören vatandaşlar, tartışan tarafları ayırmak için araya giriyor.