Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ORC Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen yerel yönetimler memnuniyet araştırmasında yüzde 58,1 memnuniyet oranıyla Türkiye'nin en beğenilen büyükşehir belediye başkanı seçildi. Araştırma, 15-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında 30 büyükşehirde ve 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede toplam 15.200 katılımcıyla yapıldı.

Araştırma sonuçlarına göre Başkan Fatma Şahin, yüzde 58,1 memnuniyet oranıyla listenin zirvesine yerleşti. Onu, yüzde 54,5 memnuniyet oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 53,0 oranıyla Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu, yüzde 52,8 ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve yüzde 52,1 ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey takip etti.

Başkan Fatma Şahin'in, Gaziantep'te hayata geçirdiği projeler ve vatandaş odaklı yönetim anlayışı, halkın büyük takdirini kazandı. Şahin, göreve geldiği günden bu yana altyapı geliştirme, sosyal hizmetler ve çevre projeleri gibi birçok alanda önemli adımlar attı. Bu çalışmaların neticesinde Gaziantep halkının memnuniyet oranının yüksek olması dikkat çekiyor.

ORC Araştırma'nın gerçekleştirdiği bu çalışma, yerel yönetimlerin vatandaş nezdindeki performanslarını değerlendirmek açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Bu sonuçlar, belediye başkanlarının gelecek çalışmalarında da yol gösterici olmayı amaçlıyor.