Olay, İnegöl’ün Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Kovandan ayrılan kraliçe arı bir motosiklet üzerine konunca, binlerce işçi arı da kısa sürede aynı noktada toplandı. Motosikletin büyük bölümünü kaplayan arı kümesini gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
İhbar üzerine bölgeye gelen arı sahibi, özel ekipmanlarını giyerek motosiklet üzerindeki arıları dikkatlice topladı. Kraliçe arının kovana alınmasının ardından işçi arılar da kısa sürede kovana geri döndü.
Yaşanan ilginç anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde motosikletin üzerini kaplayan arılar ve arıcının toplama çalışmaları yer aldı.