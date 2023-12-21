İLK AÇIKLAMA FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR'DEN

Türkiye'den ilk bildirim Başakşehir ve Fenerbahçe'den gelirken, iki kulüp de Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı.

Başakşehir ve Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Avrupa Kulüpler Birliği’nin (ECA) aldığı Avrupa Süper Ligi’ni desteklememe kararına katıldığını ve ECA ile iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddettiğini duyurdu.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:

"Kulüp olarak Avrupa Spor Modelinin temelini oluşturan değerleri korumak için UEFA ve FIFA ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı ve işbirliğimizi desteklemeye devam edeceğimizi herkesin bilmesini isteriz. Ayrıca, Avrupa Kulüpler Birliği'nin UEFA Kulüp Müsabakaları aracılığıyla dünyanın dört bir yanından milyonlarca taraftara heyecan ve sevinç getirme konusunda UEFA ile birlikte üstlendiği role olan güçlü bağlılığımızı yinelemek istiyoruz.

Fenerbahçe SK, ulusal liglere, tüm paydaşlar için eşit rekabet hakkına ve en önemlisi futbolu herkes için bu kadar güzel kılan kültürel mirasa karşı büyük bir tehdit olan her türlü ayrılıkçı turnuvadan yana değildir."

BAŞAKŞEHİR'İN AÇIKLAMASI:

"İstanbul Başakşehir FK, Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak verdiği ve hiçbir şekilde sözde Süper Lig projesini desteklemeyen kararı dikkate almaktadır.

İstanbul Başakşehir FK olarak, Avrupa futbolunu tanımlayan değerleri korumak için Avrupalı kulüp arkadaşlarımızla birlikte Avrupa Kulüpler Biriliği aracılığıyla çalışmaya %100 bağlıyız. Bu da ancak Avrupa Kulüpler Biriliği'nin UEFA ile sahip olduğu güçlü ortaklık sayesinde mümkün olacaktır."

"FUTBOL SATILIK DEĞİL"

UEFA Başkanı Alexander Ceferin Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın bu kararı sonrası yaptığı açıklamada "Futbol satılık değil, bunu defalarca kez gösterdik." ifadelerini kullandı.