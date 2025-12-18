Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Kocaelispor, yarın akşam Antalyaspor’u konuk edecek. 1999 Gölcük Depremi’nin ardından temeli atılan ve her maçta kendini gösteren iki camianın dostluğu karşılaşma öncesinde hazırlıklara da yansıdı. Şehrin birçok yerinde "Kalbim iki parça; bir taraf Kocaeli, bir taraf Antalya" yazılı billboardlar asılırken, maça özel formalar hazırlandı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Kocaelispor, yarın akşam saat 20.00’de Antalyaspor’u konuk edecek. İki takım Süper Lig’de en son 2008-2009 sezonunda karşılaşmış ve 3 puanı alan taraf Kocaelispor olmuştu.

Evinde sadece 1 kez yenildi

Ligde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunan Kocaelispor, 20 puanla 9. sırada yer alıyor. Körfez ekibi, evinde oynadığı 8 karşılaşmada ise yalnızca 1 kez mağlup oldu. Sahasında 15 puan toplayan yeşil-siyahlılar, bu alanda Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’dan sonra en iyi 4. takım oldu. Ligdeki son 2 maçında berabere kalan Kocaelispor, devre arasına seyircisi önünde galibiyetle girmek istiyor.

Antalyaspor deplasmanda 8 maçın 3’ünü kaybetti

Konuk takım Antalyaspor ise 4 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgiyle 15 puan elde edebildi. 15. sırada bulunan Akdeniz ekibi, deplasmanda yaptığı 8 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 3 maçını da kaybetti. Rakiplerine konuk olduğu mücadelelerde 6 gol atan kırmızı-beyazlılar 7 golü de kalesinde gördü.

Kocaelispor sahasında kalesini gole kapatıyor

Bruno Petkovic’in 5 golle en golcü oyuncu konumunda bulunduğu Körfez ekibinde Tayfur Bingöl de 4 golle en skorerler arasına adını yazdırdı. Bu sezon ligde oynadığı 16 maçta toplam 13 gol kaydeden Kocaelispor, bunların 7’sini sahasında kaydetti. 5 karşılaşmada da kalesini gole kapatan Kocaelispor, seyircisi önünde ise konuklarına yalnızca 3 kez gol izni verdi

Örnek dostluğun temeli depremde atıldı

Her iki takım arasında 1999 Gölcük Depremi ile başlayan dostluk, yarın akşamki maç öncesinde de kendini gösterdi. Depremde Kocaeli’den Antalya’ya göç etmek zorunda olan vatandaşlara gösterilen misafirperverlik ve verilen destek bugüne uzanan dostluk inşa etti. Depremin yıkımına rağmen kentin tek moral kaynağı olduğu için ligden çekilmeyen Kocaelispor’un aynı sene Denizli deplasmanında taraftarı organizasyon yapamayınca; Antalyasporlu taraftarlar kendi takımlarının maçına gider gibi organize olup Kocaelispor’u Denizli tribünlerinde destekledi.

Dostlukları da vefaları da engel tanımadı

Antalyaspor deplasmanında ev sahibi tribünlerin kendi yönetimine tepki olarak Kocaelispor’un deplasman tribününe geçmesi ve iç içe olmalarına rağmen takımlarına birlikte tezahürat etmeleri iki takım arasındaki saygıyı daha da güçlendirdi. Buna karşılık olarak; 2000 yılında Galatasaray ile Diyarbakır’da oynanan kupa finalinde Antalyaspor tribünlerinin boş kaldığı düşünülürken, Kocaelispor taraftarı onlarca otobüsle stadyuma çıkarma yaptı. Hodri Meydan’ın kırmızı-beyazlı bayrakları sallayarak Antalyaspor’u desteklemesi de tarihte yerini alan önemli tribün hareketlerinden biri oldu.

Tribünler arasındaki bağlılık dikkat çekiyor

Geçen yıl Türkiye Kupası grup aşamasında iki takım taraftarının iç içe maç izlemesi büyük alkış alırken, sonrasında federasyonca kesilen cezanın iki takım tarafından ortak ödenmesi de akıllarda kalan diğer örnek olaylar arasına yerini aldı. Kocaelispor taraftarı o günlerden bu yana ahde vefa örneği sergilemeye, kendilerine verilen desteği unutmadığını her fırsatta göstermeye devam ediyor. Tüm karşılaşmalarında birbirlerinin atkılarını ve pankartlarını açan taraftarlar, karşılıklı olarak kardeşlik mesajları vermeyi ne olursa olsun ihmal etmiyor. Taraftarlar arasındaki örnek ilişki, maçlarda birbirlerinin plaka kodunun tabelaya yansıdığı dakikada alkışlarla selam göndererek sıcaklığını koruyor.

Maça özel formalar ve 41.07 TL’ye bilet

Kocaelispor Kulübü de kulüpler arası dostluğu müsabaka biletlerine yansıttı. Deplasman maçı bilet fiyatını plaka kodlarından yola çıkarak 41 lira 07 kuruş olarak açıkladı. Her iki takımın renklerinin yer aldığı özel formalar ve atkılar hazırlanarak taraftara sunuldu. Şehrin birçok yerine ’Kalbim iki parça; bir taraf Kocaeli, bir taraf Antalya’ yazılı billboardlar asılarak maça davetler yapıldı. Kocaelispor taraftarı sosyal medya hesaplarından yaptığı duyurularda; maçı izlemek için İzmit’e gelen Antalyasporluları en iyi şekilde ağırlayacaklarını dile getirdi, tüm şehrin en iyi şekilde misafirperverlik göstermesini istedi.

Maç öncesinde karşılıklı jestler yapılacak

Öte yandan camialar arasındaki sıcak ilişkiler yarın akşamki maç öncesinde de kendini gösterecek. Mücadeleden yarım saat önce kulüp başkanları birbirlerine günün anısına kardeş takım jesti yaparak çiçek ve hediye takdim edecek. Konuk ekip oyuncuları Kocaelispor tribünlerine çiçek atacak. Maç öncesinde ’Tiryakinim’ şarkısını hep birlikte seslendiren Kocaelispor tribünleri bu kez Antalyaspor’un marşı haline gelen Akdeniz Akşamları’nı söyleyecek. Futbolcularla birlikte seremoniye çıkan çocuklar arasında ise Antalya’dan gelen konuk taraftarlar yer alacak.