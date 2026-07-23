Fenerbahçe Futbol AŞ'nin gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Aziz Yıldırım'ın, başkan yardımcılığını ise Barış Göktürk'ün üstleneceği belirtildi. Yönetim kurulunda ayrıca Nihan Özbağı, Cihan Kamer, Tanju Kaya, Mehmet Selim Kosif, Özgür Peker, Mustafa Çağlar, Fatih Öztürk, Feridun Geçgel, Batuhan Özdemir, Yusuf Buğra Tanık ve Mehmet Aydın'ın görev yapacağı ifade edildi. Mahmut Uslu'nun genç isimlere görev ve sorumluluk alanı açılması yönündeki yaklaşımı doğrultusunda yeni dönemde Futbol AŞ yönetim kurulunda yer almayacağı ancak Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki görevine devam edeceği ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'23 Temmuz 2026 Perşembe günü (bugün) gerçekleştirilen Fenerbahçe Futbol AŞ Olağanüstü Genel Kurulu kapsamında Yönetim Kurulu yapılanmasında değişikliğe gidilmiştir. Sayın Mahmut Uslu, uzun yıllardır Fenerbahçemize farklı kademelerde değerli hizmetlerde bulunmuş, Futbol AŞ Yönetim Kurulu'nda da önemli katkılar sunmuştur. Genç isimlere görev ve sorumluluk alanı açılması yönündeki yaklaşımı doğrultusunda, Futbol AŞ Yönetim Kurulu'nun yeni döneminde görev almamayı tercih eden Sayın Mahmut Uslu, Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki görevine devam etmektedir.

Bugün gerçekleştirilen Fenerbahçe Futbol AŞ Olağanüstü Genel Kurulu sonrasında, önceki dönem Yönetim Kurulu'ndan ayrılan altı ismin yerine seçilen yeni üyelerle birlikte Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

Aziz Yıldırım (Yönetim Kurulu Başkanı), Barış Göktürk (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Nihat Özbağı (Yönetim Kurulu Üyesi), Cihan Kamer (Yönetim Kurulu Üyesi), Tanju Kaya (Yönetim Kurulu Üyesi), Mehmet Selim Kosif (Yönetim Kurulu Üyesi), Özgür Peker (Yönetim Kurulu Üyesi) Mustafa Çağlar (Yönetim Kurulu Üyesi), Fatih Öztürk (Yönetim Kurulu Üyesi), Feridun Geçgel (Yönetim Kurulu Üyesi), Batuhan Özdemir (Yönetim Kurulu Üyesi), Yusuf Buğra Tanık (Yönetim Kurulu Üyesi), Mehmet Aydın (Yönetim Kurulu Üyesi)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri resmi makamların onayı sonrasında tescil edilecek ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.'