İddiaya göre, Süle Mahallesi yolunda yaklaşık bir buçuk yıl önce başlatılan yol çalışması aradan geçen zamana rağmen tamamlanamadı. Bozuk zemin nedeniyle araç geçişlerinde oluşan yoğun toz, yol güzergâhındaki tarım arazilerini olumsuz etkilemeye başladı.

Özellikle meyve bahçelerinin tozla kaplandığını belirten üreticiler, ürünlerinde kalite ve verim kaybı yaşandığını ifade etti. Tozun ağaçlara ve meyvelere zarar vermesi üzerine bazı çiftçiler, yolu kendi imkânlarıyla sulayarak tozun önüne geçmeye çalışıyor.



Üreticiler, hem tarımsal üretimin zarar gördüğünü hem de günlük yaşamın olumsuz etkilendiğini belirterek yol çalışmasının bir an önce tamamlanmasını istedi.

Mahalle sakinleri, yıllardır süren mağduriyetin sona erdirilmesi için yetkililere çağrıda bulunarak, yolun kalıcı şekilde tamamlanmasını ve toz sorununun çözülmesini talep etti.