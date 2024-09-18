Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan duyuruya göre, derbiyi FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’a yardımcı hakemlik yapacak isimler ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olarak belirlendi.

Sakarya bölgesine ait hakem Atilla Karaoğlan, bugüne dek Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bir maçta düdük çaldı. Bu karşılaşma, 2021-2022 sezonunda 10 Nisan 2022 tarihinde Kadıköy'de gerçekleşti ve sarı-lacivertli ekip maçı 2-0'lık skorla kazandı. Karaoğlan, kariyeri boyunca ayrıca 2 kez Galatasaray - Beşiktaş derbisi ve 1 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yönetti.

Atilla Karaoğlan’ın görev aldığı derbiler şöyle:

14.03.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

09.12.2023

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3

03.08.2024

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5