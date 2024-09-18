Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler okullarında yeni dönem derslerine girmeye başladı. Her yıl yeni eğitim ve öğretim dönemini kutlamak ve eğitimin önemine dikkat çekmek amacıyla kutlanan İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Bandırma’da resmi çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasını kapsayan törende Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet Aydın, Burak Ata ve Hacı Emre Gökşen, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenden sonra Ticaret Borsası İlkokulu’na geçildi. Programın ilk açılış konuşmasını Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan gerçekleştirdi. Aslan, "2024-2025 eğitim-öğretim yılına büyük bir heyecanla başlamış bulunuyoruz. Uzun bir yaz tatilinin ardından yeniden okullarımıza, sınıflarımıza döndük. Nihayet öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bir araya geldik, arkadaşlarımızla hasret giderdik. Dinlenmiş ve motive olmuş bir şekilde yeni döneme başladık. Sevgili öğrencilerim, siz tatildeyken sınıflarımız, sıralarımız, oyun alanlarımız ve bahçemiz temizlendi, yenilendi. Sizlere daha iyi koşullarda eğitim verebilmek adına okullarımızın fiziki ortamları iyileştirildi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılına önemli yeniliklerle başladık. Şüphesiz, bu yeniliklerin en önemlisi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarımızın okul öncesi, hazırlık sınıfı, 1., 5. ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlamasıdır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde ve on yıllık bir AR-GE çalışmasının ardından hazırlanan bu yeni model tanımlanmıştır" dedi.

Aksakal: "İyi yetişmiş bir insanın topluma faydası olur"

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ise yaptığı konuşmada, "Yıllar çok hızlı bir şekilde geçiyor. Bir veli olarak, çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesini, başarılı bir eğitim-öğretim süreci geçirerek mezun olmalarını ve iyi dereceler almalarını hepimiz arzu ediyoruz. Eğitim-öğretim, emek verilmesi gereken bir süreçtir. Öncelikli hedefimiz, çocuklarımızın iyi bir vatandaş olarak yetişmesidir. İyi yetişmiş bir birey, eğitim hayatında da başarı gösterir, ailesine ve çevresine faydalı olur. Toplum bu sayede daha müreffeh bir yaşam kalitesine ulaşacaktır. İyi yetişmiş bir insan, topluma katkı sağlar. Ancak günümüzde çocuklarımızın öğrenmeye ve eğitime odaklanma konusunda zorluklar yaşadığını gözlemliyoruz. Çocuklarımızın dikkatini dağıtan pek çok unsur var. Bu unsurları minimum seviyede tutmak, aynı zamanda doğru bir şekilde kullanmak gerekiyor. Teknoloji ve oyunların ders çalışmayla karışmaması için bunları dozunda ve amacına uygun kullanmak çok önemli. Ayrıca, okul gezilerinin ve etkinliklerinin de anlamlı ve bilinçli bir şekilde planlanması gerekir. Gidilen yerlerin tarihi ve kültürel önemini bilmek, yapılan etkinliklerin amacını kavrayarak katılmak, çocuklarımızın daha bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlar. Zaman hızla akıp geçiyor; bu yüzden zamanı iyi yöneten, planlı bir hayat tarzını çocuklarımıza kazandırmalıyız. Eğitim sürecinde sadece birkaç öğrencinin değil, bütün sınıfın ve hatta tüm okulun gelişimini hedeflemeliyiz. Hep birlikte toplumsal olarak kalkınmamızı ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Bu doğrultuda okul müdürümüzü ve tüm eğitim kadromuzu tebrik ediyor, öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize de verdikleri emek ve fedakarlıklardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Resmi konuşmaların ardından Bandırma Ticaret Borsası İlkokulu ve Ortaokulu ortaklaşa hazırladıkları gösterileri sergilediler.