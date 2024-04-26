Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide her iki takımın kadro değerleri toplamı 11 milyar 915 milyon TL.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor. Transfermarkt’ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 201 milyon 450 bin Euro’luk değeriyle ligde bu alanda zirvede yer alıyor. Kartal’ın kadrosundaki futbolcuların piyasa değeri ise 138 milyon 730 bin Euro olarak dikkat çekiyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 11 milyar 915 milyon TL.

En değerliler Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sahanın en değerli oyuncuları 20’şer milyon Euro ile sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcuları Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu olacak. Kanarya’nın, Brezilyalı oyuncusu Fred de 19 milyon Euro ile takım arkadaşlarını izleyecek.

Beşiktaş’ın en değerli futbolcuları ise 16’şar milyon Euro ile Gedson Fernandes ve Al-Musrati.