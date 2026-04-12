Kestel İlçe Stadyumu'nda oynanan Bursa derbisi her iki takım içinde oldukça büyük öneme sahipti. Karşılaşmanın ilk 30 dakikasında ev sahibi ekip lider Kafkasspor'a oranla daha etkin bir futbol ortaya koydu. İlk 30 dakikada gole 3 kez yaklaşan ekip, topu ağlara gönderemedi.

30. dakikadan itibaren üstünlüğü ele alan Kafkasspor, Yusuf Kaplan ile gole çok yaklaştı. 44. dakikada ise Umut Doğdu'nun ceza sahası içinde düşürülmesi sonrasında penaltı bekledi.

Maçın ilk yarısında iki ekipte gol bulamayınca 45 dakika 0-0 sonuçlandı. Karşılaşmanın 53. dakikasında sol kanattan gelişen atakta Umut Doğdu'nun adrese teslim pasına gelişine vuran Yusuf Kaplan İnegöl Kafkasspor'u 1-0 öne geçirdi.

71. dakikada bu kez sol kanattan gelişen atakta, yine Umut Doğdu'nun nefis pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Keklik Polat İnegöl Kafkasspor'u 2-0 öne geçirdi. 89. dakikada Kestel Çilekspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Hafız Görkem, skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmada karşılıklı gelişen ataklarda başka gol olmayınca İnegöl Kafkasspor, liderliğini son maça taşıdı. Kafkasspor son maçta sahasında Bursa Yıldırımspor'u yenmesi 2. Lige yükselecek.