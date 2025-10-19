Maçtan dakikalar

2. dakikada Edson Alvarez’in pasında İsmail Yüksek’in üzerinden atladığı top savunmadan sekip ceza sahası içi sağ çaprazda Dorgeles Nene’nin önünde kaldı. Nene’nin bu bölgeden yaptığı vuruşta kaleci Ivo Grbic, meşin yuvarlağı ayağıyla kornere çeldi.

19. dakikada Anderson Taslica’nın pasında sağ kanatta topla buluşan Dorgeles Nene, ceza sahasına girip 3 rakibi çalımladıktan sonra penaltı noktası sağ tarafında Jure Balkovec’in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, beyaz noktayı gösterdi.

23. dakikada kazanılan penaltı atışında topu başına geçen Anderson Talisca, sol köşeye yerden yaptığı vuruşta kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi. 1-0

35. dakikada Sam Larsson’un sol kanattan yaptığı ortada altıpas gerisinde iyi yükselen David Fofana'nın kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

38. dakikada Serginho’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası dışı sol çaprazda Sam Larsson’un önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

41. dakikada Marco Asensio’nun pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza yayı sol tarafından ceza sahasına girip içeri çevirdiği topa ön direkte Asensio’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ivo Grbic’in bacaklarının arasından ağlara gitti. 2-0

49. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpasın gerisinde iyi yükselen Anderson Talisca’nın kafa vuruşunda kaleci Ivo Grbic meşin yuvarlağı son anda kurtardı.

59. dakikada Daniel Johnson pasında topla buluşan Serginho, ceza sahası içi sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

62. dakikada Sam Larsson’un savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan David Fofana, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

72. dakikada Jure Balkovec’in pasında topla buluşan Ahmet Sivri, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Tarık Çetin, meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında dönen topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Tiago Çukur’un vuruşunda kaleci Tarık Çetin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

73. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında Ahmet Sivri kontrol etti. Bu oyuncunun ceza yayı gerisinde yaptığı vuruşta direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

77. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasında ceza sahasında topla buluşan En-Nesyri’nin vuruşunda Grbic gole izin vermedi. Dönen topa Asensio diziyle dokundu, meşin yuvarlak üst direkten geri geldi. Devamında da Nene’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

83. dakikada Jure Balkovec, sol kanatta Szymanski’ye yaptığı müdahaleden dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

90. dakikada Fred’in sol taraftan pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan müsait pozisyonda bulunan Szymanski’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

Hakemler: Ali Şansalan, Anıl Usta, Samet Çavuş

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan (Archie Brown dk. 89), İsmail Yüksek, Edson Alvarez (Fred Rodrigues dk. 64), Dorgeles Nene (Sebastian Szymanski dk. 78), Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 78), Anderson Talisca (Youssef En-Nesyri dk. 64)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Enzo Roco (Muhammed Kadıoğlu dk. 46), Anıl Çınar, Jure Balkovec, Matias Kranevitter (Marius Doh dk. 61), Daniel Johnson (Berkay Özcan dk. 61), Tiago Çukur, Sam Larsson (Ahmet Sivri dk. 72), Serginho (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 72), David Fofana

Yedekler: Furkan Bekleviç, Nikoloz Ugrekhelidze, Çağtay Kurukalıp, Barış Kalaycı, Andre Gray

Teknik Direktör: Marcel Licka

Goller: Anderson Talisca (dk. 23 pen.), Marco Asensio (dk. 41) (Fenerbahçe), Serginho (dk. 59) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Jure Balkovec (dk. 83) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dorgeles Nene, Tarık Çetin (Fenerbahçe), Atakan Çankaya, Marcel Licka, Enzo Roco, Anıl Çınar (Fatih Karagümrük)