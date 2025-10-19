Özkan, yaptığı açıklamada, "Günümüzde, özellikle genç yetişkinler arasında, diş ve çene ağrısı gibi sağlık sorunları yaşayan kişilerin, bir doktora başvurmak yerine sosyal medya platformlarında veya yapay zekâ uygulamalarında çözüm arama eğilimi giderek artıyor. Bu durum, uzmanlar tarafından endişeyle karşılanıyor" dedi.

"Diş ağrısı sadece dişten kaynaklanmayabilir"

Özkan, diş ağrısının sadece diş problemlerinden kaynaklanmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Birçok hasta, yaşadığı ağrıyla ilgili internette arama yaparak, sosyal medyada gördüğü videolara veya yapay zekâ platformlarından aldığı yanıtlara güvenerek kendi kendine teşhis koymaya çalışıyor. Ancak diş ağrısı, çene eklemi rahatsızlıkları, sinirsel ağrılar, hatta kalp kaynaklı ağrılar bile birbirine benzer semptomlar gösterebilir. Bu nedenle, doğru teşhisin konulmaması veya yanlış bir yönlendirme, tedavi sürecinin gecikmesine ve kalıcı doku kayıplarına kadar varabilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir."

"Yapay zekâ uygulamaları ve riskler"

Özkan, son dönemde yapay zekâ platformlarında "Çene eklemim mi kaydı?", "Sinir sıkışması mı var?" gibi soruların sıkça sorulduğunu ifade ederek, "Yapay zekâ uygulamaları potansiyel faydalarına rağmen, klinik muayene olmaksızın doğru teşhis koymak mümkün olmaz. Yapay zekâ uygulamaları, genel bilgi sağlamak ve farkındalık oluşturmak için faydalı olabilir. Ancak, ağrıya neden olan faktörün belirlenmesi için mutlaka uzman bir hekimin fiziksel muayenesi, radyolojik incelemeleri ve hastanın tıbbi geçmişinin değerlendirilmesi gereklidir. Ağrıya neden olan faktör; çürük, sinir iltihabı, diş eti çekilmesi, çene eklemi disfonksiyonu veya stres kaynaklı kas sıkışması gibi çeşitli nedenlere bağlı olabilir. Bu durumun tespiti, sadece bir uygulama aracılığıyla değil, hekimin bizzat klinik muayene ve ayrıntılı radyolojik inceleme değerlendirmesiyle mümkün olabilir" diye konuştu.

"Dijital bilgi rehber olmalı, karar verici değil"

Özkan, özellikle genç nesillerin sosyal medya platformları ve yapay zekâ araçları aracılığıyla tıbbi bilgiye ulaşmaya çalıştığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Ancak bu bilgilerin çoğu kişisel deneyimlere dayanıyor. Bilimsel geçerliliği yok. Teknoloji, sağlık konusunda bilgi edinmek için bir araç olabilir, ancak teşhis koyacak veya tedavi önerecek yetkinliğe sahip değildir. Hastalar, interneti bilgi edinmek ve farklı görüşleri öğrenmek için kullanabilirler. Ancak, asla kendi kendilerine tanı koyup ilaç veya tedavi yöntemleri denememelidirler. Biz diş hekimleri ve çene cerrahları olarak, dijital çağda hastalarımızı bilinçlendirmek ve doğru yönlendirmekle sorumluyuz. Unutulmamalıdır ki, doğru bilgi hayat kurtarır."

"Uzmanlardan dijital çağ uyarısı ve öneriler"

Son olarak, Özkan, diş ve çene ağrısı yaşayan bireylerin, doğru teşhis ve tedavi için sadece muayenehanelere, diş hastanelerine veya üniversite kliniklerine başvurmalarının önemini vurgulayarak, "Unutmayın, bir video veya algoritma sizi tanıyamaz. Ancak, bir hekim sizi dinler, klinik muayene ve ayrıntılı radyolojik inceleme ve, gerekli tıbbi görüntülemeleri yapar ve kişisel geçmişinizi değerlendirerek size özel bir tedavi planı oluşturur. Bu nedenle, yapay zekâ uygulamalarının veya sosyal medya platformlarındaki tavsiyelerin yönlendirmesiyle değil, uzman hekimlerin rehberliğiyle hareket etmeniz, sağlığınız için en doğru adım olacaktır" dedi.