Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Beykoz Anadolu'yu 3-1 yenerek moral bulan temsilcimiz, bu hafta deplasmanda Bucaspor ile karşılaştı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Bucaspor, maça hızlı başlayarak dakika 12'de Buğra Akçagün ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Akabinde ataklarını artıran İnegölspor'da dakika 18'de Yasin Ozan, dakika 23'te de Kerem Dönertaş ile bulduğu gollerle skoru 1-2'ye getirdi.

Karşılıklı atakların yaşandığı ilk yarıda Bucaspor dakika 33'te Oğuz Taylan Caner'in ayağından bulduğu golle maçı 2-2'ye getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da karşılıklı atakların yaşandığı maçta sahneye 79'uncu dakikada Yusuf Tursun çıktı. Attığı golle temsilcimiz İnegölspor'u maçta 2-3 öne geçirdi.

90 dakika bu skorla biterken, 90+5'nci dakikada Bucaspor'un ikinci golünü atan Oğuz Taylan Caner kendisinin ikinci takımının ise 3'ncü golünü atarak skoru 3-3'e getirdi. Maç bu skorla sona erdi.

Hakemler: Asen Albayrak, Esra Arıkboğa, Şükrü Mert

İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Orhan Aktaş, Enes Yılmaz, Taner Gümüş (Taha Recep Cebeci dakika 78’), Kerem Dönertaş, Efekan Karayazı, Hüseyin Afkan (Yücel Candemir dakika 86’), Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun (Mustafa Mete Tetik dakika 86’), Yasin Ozan (Hasan Alp Altınoluk dakika 74’)

Bucaspor 1928: Berkin Özgür, Muzaffer Hotur, Doğan Çamlı, Şerif Doğan (Ali Emir Pervanlar dakika 69’), Buğra Çiçek, Osman Işıklı, Naili Çağlayan Bakar (Burak Bozkuyu dakika 90+3), Oğuz Caner, Berke Örer, Buğra Akçagün (Umut Hepdemirgil dakika 46’), Mecit Deniz (Arda Koca dakika 78’)

Sarı kartlar: Emre Keleşoğlu (İnegölspor), Buğra Akçagün (Bucaspor), Efekan Karayazı (İnegölspor), Doğan Çamlı (Bucaspor), Berke Örer (Bucaspor)

Kırmızı kartlar:

Goller: Buğra Akçagün (Bucaspor dakika 12’), Yasin Ozan (İnegölspor dakika 18’), Kerem Dönertaş (İnegölspor dakika 23’), Oğuz Taylan Caner (dakika 33’), Yusuf Tursun (İnegölspor dakika 81’), Oğuz Taylan Caner (Bucaspor 90+5)