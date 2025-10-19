Başkan Bozbey, kendisine yönelik yapılan troll paylaşımlar ve bilgi kirliliğine karşı hukuki adımlar attıklarını, trollere karşı ise vatandaşlardan destek beklediğini belirterek söylediklerinin yalnızca yüzde 10’unun yansıtıldığını hatırlattı.

Kongrede ilk kez bu durumu açıkladığını ifade eden Bozbey, Özlüce’den geldiğini ve arıtma tesisinin köyün sınırları içinde, yerleşim alanına ise yaklaşık 250-300 metre uzaklıkta olduğunu söyledi. Ancak üzülerek belirtmek istediğini ifade eden Bozbey, Özlüce’nin kanalizasyonunun hâlâ Ayvalı Dere’ye aktığını ve Bursa’da benzer durumların yüzlerce örneğinin bulunduğunu vurguladı. Ayrıca suyla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmaların yarın kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.