Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz Nisan ayında Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta üzerinde Suriye uyruklu S.A.Ö., sokakta karşılaştığı Nadir C. ile tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Arbede sırasında S.A.Ö., yanındaki tabancayla Nadir C.'ye ateş edip, sol bacağından tek kurşunla yaraladı. Şüpheli yakalandı, Nadir C. ise ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayın ardından cezaevine giren S.A.Ö.(15) geçtiğimiz günlerde çıktı. Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde yürüyen S.A.Ö.'yü gören Nadir C.(65) üzerinde bulunan silahla ateş açtı. Koşarak kaçan S A.Ö., bir markete sığındı. Genç şans eseri yaralanmazken, silahlardan çıkan bir mermi cadde üzerindeki bir iş yerinin duvarına isabet etti.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, S.A.Ö. gözaltına alındı. Olayın ardından kaçan Nadir C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ