Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman aktivasyon çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda spor çalışmaları yapıldı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.