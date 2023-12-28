Fenerbahçe yarın akşam Galatasaray ile Riyad’da oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Al-Awwal Park Stadı’nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kamp yapacağı otele geçti ve maç saatini beklemeye başladı.