Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Sivasspor 2-2 Fenerbahçe

Maçtan Dakikalar

10. dakikada Szymanski, ceza sahasına yakın bir noktadan kaleyi hedef aldı. Defansın müdahalesiyle top az farkla dışarı çıktı.

13. dakikada Uğur’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Manaj dokundu, top ağlarla buluşsa da ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

27. dakikada Ali Şaşal Vural’ın uzaklaştırmak istediği topu kontrol eden Tadic, ceza alanı dışından kaleye gönderdiği top az farkla dışarı çıktı.

34. dakikada Dzeko, ceza sahası içerisinde İrfan’dan aldığı topla kaleyi hedef aldı. Ali Şaşal Vural topu çıkartmayı başardı.

41. dakikada Koita ceza sahasının sol çaprazından kaleyi hedef aldı. Livakoviç çıkartmayı başardı.

45+2. dakikada Ferdi'nin pasında topla buluşan Fred, ceza alanı sol çaprazından yaptığı sert şutla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

45 İkinci yarı başladı

57'GOL! Sivasspor, Fode Koita'nın golüyle maçta eşitliği yakaladı. Kendi yarı sahasında topu kazanan Koita, İbrahim Akdağ ile yaptığı duvar pası ile 30 metre topu sürdü ve ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

67'Fenerbahçe tüm hatları ile rakip yarı alanda boşluk arıyor.

69'Fred, ceza sahasına Dzeko'ya uzun top düşündü. Yerde seken top oyunu terk etti.

80' GOL | Sivasspor 1-2 Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci

90+4' GOL | Sivasspor 2-2 Fenerbahçe, Manaj (P)



Hakemler: Cihan Aydın, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Poungouras, Camara, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Menig, Manaj

Yedekler: Nikolic, N’jie, Burak Kapacak, Emrah Başsan, Kvet, Alaaddin Okumuş, Caktas, Ziya Erdal. Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Yedeler: İrfan Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, King, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Atunga, Krunic, Serdar Dursun, Efekan Karayazı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Fred (dk. 45+2)(Feherbahçe)

Sarı kart: İsmail Yüksek (Fenerbahçe)