Süper Lig’de karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Müsabakada 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, ilk yarıda Cengiz Ünder’in golleriyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısında taraflar gol bulamazken, maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe, puanını 60’a yükseltti. Ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 12 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, ligde bir sonraki hafta Antalyaspor’a konuk olacak.