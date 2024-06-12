Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın İtalyan Başantrenörü Stefano Lavarini ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “2023-24 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlük görevini üstelenen Stefano Lavarini ile yollarımız ayrılmıştır. Sarı Melekler ile birlikte 2023-24 sezonunda kazandığımız AXA Sigorta Kupa Voley ve Sultanlar Ligi şsampiyonluğumuzda takımımızın Başantrenörlüğünü yapan Stefano Lavarini’ye, bugüne kadarki tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz” denildi.