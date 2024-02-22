Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
Kaynak: iha