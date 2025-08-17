İngiltere Premier Lig’in ilk hafta maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Manchester United’ı 1-0 mağlup etti. Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır da müsabakada 90 dakika sahada kaldı.
Premier Lig’in ilk hafta maçında Manchester United ile Arsenal, Old Trafford’da karşı karşıya geldi. Mücadelenin galibi Londra ekibi Arsenal oldu. Topçular’ın golü 13. dakikada Riccardo Calafiori’den geldi.
Öte yandan, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır da 90 dakika sahada kaldı.
Kaynak: İHA