Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında yarın Gaziantep FK’yı konuk edecek.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de sahasında Gaziantep FK ile oynayacak. Ligde 4 maçlık galibiyet serisi elde eden sarı-lacivertliler bu mücadele öncesi 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puan topladı ve 2. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 15 puanla 13. sırada bulunuyor. Selçuk İnan’ın ekibi ligde çıktığı son 4 maçta hanesine 9 puan yazdırdı. Geçtiğimiz perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Slavia Prag’ı yenen Fenerbahçe, Gaziantep maçını da kazanarak seriye devam etmek istiyor.

Ligde 11. randevu

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 10 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig’de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 8-2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya’nın 24 golüne, Gaziantep temsilcisi 11 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları Fenerbahçe, evinde 2-1, deplasmanda ise 1-0’lık skorlarla kazandı.

İç saha karnesi

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de bu sezon evinde 5 maça çıktı. Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK ve Sivasspor maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, derbide Galatasaray’a mağlup oldu. Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların tamamında kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 11 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Alper Akarsu düdük çalacak

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Akarsu’nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Bersan Duran yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.