Fenerbahçe ile ilk idmanına çıkan yeni transfer Cengiz Ünder, küçük bir sakatlık yaşadı. 26 yaşındaki milli oyuncunun alnı yarıldı.

Fenerbahçe ile ilk idmanına çıkan futbolcu Cengiz Ünder, antrenmanda sakatlandı. Milli Futbolcu darbe sonucu alnı yarıldı. Aldığı darbe sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ünder “Hoş bulduk Fenerbahçe” diyerek fotoğraf paylaştı.

Fenerbahçe - Gaziantep Fk

Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının sonucu 2-1 biterken, sakatlanan Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel'den haber geldi. İki futbolcunun hastane kontrolünde Mr çekilmesinin ardından ciddi bir şey olmadığı açıklandı. İki futbolcunun da Maribor maçında riske edilmemesi kararı alındı.