31 Temmuz tarihinde gerçekleşen trajik olay sonucunda bir aile denizde kaybolmanın acısıyla sarsıldı.

Olayın meydana geldiği gün, inşaat ustası olan 45 yaşındaki Şaban Cinbe, eşi 40 yaşındaki Aynur Cinbe ve iki kızları, 17 yaşındaki Büşra Cinbe ile 15 yaşındaki Gamze Cinbe, serinlemek amacıyla denize girdi. Ancak denizde yaşanan boğulma tehlikesi, aileyi korkunç bir felakete sürükledi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda Şaban Cinbe, eşi Aynur Cinbe ve kızları Gamze Cinbe denizden çıkarılarak hemen hastaneye sevk edildi. Ne yazık ki, tüm çabalara rağmen Cinbe ailesinin anne, baba ve bir kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Diğer kızları 17 yaşındaki Büşra Cinbe ise tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürüldü. Ancak genç kızın iki hafta süren zorlu yaşam savaşı, bu sabah sona erdi. Büşra Cinbe'nin de hayatını kaybetmesi, Cinbe Ailesi'nin yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu.

Sinop'un Çiftlik Sahili mevkiinde bu acı dolu haberle birlikte, ailenin yaşadığı trajedi daha da büyük bir hüzne dönüştü.