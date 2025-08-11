Narin’in cenazesi toprağa verilmek üzere Antalya’ya götürüldü. Oğlunun ölüm haberini alan anne Sevda Narin, ayakta durmakta zorlandı, feryatları yürekleri yaktı.

Dün TEM Otoyolu’nda motosikletiyle seyreden Deniz Servan Narin, önündeki kamyona çarptı. Ağır yaralanan Narin, hastanede hayatını kaybetti. En son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesiyle “tedavi” yazısı paylaştığı görüldü.

Kaza anı görüntülerinde Narin, motosikletli bir grupla ilerlerken kamyona çarpıyor. Kalp masajı yapılan Narin’in yanında arkadaşı hiç ayrılmadı. Cenazesi uçakla Antalya’ya getirildi ve Uncalı Kent Mezarlığı’nda defnedilecek.

Acılı anne Sevda Narin, oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra güçlükle ayakta durdu. Mezarlıkta oğlunu son kez gören anne, gözyaşlarıyla “Annem, ben geldim. Yüzü bembeyazdı.” dedi. Ailesi ve yakınları teselli etmeye çalıştı.

Deniz Servan Narin’in sosyal medya hesabında 1.9 milyon takipçisi bulunuyordu. Paylaştığı videolarda tehlikeli ve hızlı motosiklet sürüşü dikkat çekiyordu. Tek teker yaparken araçlar arasında ilerlediği anlar da görüntülere yansıdı.