Kamberler Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar sünnet kıyafetleriyle alana gelirken, belediye tarafından kurulan oyun alanlarında eğlenceli vakit geçirdi.

Sünnet töreni, mevlit okunmasıyla başladı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve aileler etkinlikte hazır bulundu. Çocuklar ve aileler, adeta bayram coşkusunu yaşadı.

Başkan Aydın, destek veren hastanelere teşekkür ederek, “Osmangazi Belediyesi ve Kent Konseyi olarak 200 çocuğun sünnet şölenini düzenledik. Allah, sünnet olan çocuklarımıza mürüvvet versin. Bugün yaptığımız etkinlikle çocukların hayatlarında anlamlı bir iz bırakmayı hedefliyoruz. Bu geleneksel şöleni her yıl tekrarlayarak hem ailelere hem de çocuklara unutulmaz anlar yaşatacağız” dedi.

Sünnet şöleni sırasında hissedilen depremle ilgili olarak Aydın, “Balıkesir Sındırgı’da gerçekleşen depremi burada ciddi şekilde hissettik. Allah korusun, umarım can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Deprem ülkemizin gerçeğidir ve buna göre yaşamayı unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz ise sünnetin toplumsal bir bağ olduğunu belirterek, “Sünnet, aileleri ve hemşerileri bir araya getiren sevgi ve paylaşımın güzel örneklerinden biridir. Osmangazi Belediyesi ve Kent Konseyi'nin katkılarıyla gerçekleşen bu etkinlikte çocuklarımızın özel gününü kutluyoruz” diye konuştu.

Etkinlik sonunda Başkan Aydın ve protokol üyeleri, organizasyona destek veren hastanelere plaket takdim etti.