Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesinin bulunduğu Antalya'dan kalkan uçak, saat 11.45'te İstanbul Havalimanı'na indi.
Uçak altından görevlilerce alınan Ferdi Tayfur'un cenazesi kargo terminaline götürüldü.
Havalimanındaki işlemlerin ardından Tayfur'un cenazesi, yakınlarınca teslim alındı.
Öte yandan Ferdi Tayfur’un cenaze programında yoğun katılım beklentisi nedeniyle değişiklik yapıldı.
Daha önce Emirgan Çınaraltı Camii’nde düzenleneceği duyurulan cenaze namazı için yeni adres belirlendi.
Tayfur'un cenaze namazı, Emirgan'daki caminin avlusunun küçük olması kaynaklı izdiham yaşanabileceği endişesiyle Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne alındı.
Ünlü sanatçının basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, cenaze programının yarın saat 12.00’de AKM’de düzenlenecek bir anma töreniyle başlayacağını açıkladı.
Anma töreninin ardından ikindi namazıyla birlikte cenaze namazının kılınacağı belirtildi.
Ferdi Tayfur, son yolculuğuna Yeniköy Aile Mezarlığı’nda uğurlanacak.