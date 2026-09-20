Yeni iPhone modellerinin piyasaya çıkmasının ardından bazı tüketiciler, teknoloji mağazalarında satış sürecine ilişkin şikâyetlerde bulundu. İddialara göre bazı mağazalar, iPhone satın almak isteyen müşterilere cihazı ancak kasko ya da sigorta hizmetiyle birlikte satabileceklerini bildirdi.

Şikâyet platformlarına yansıyan başvurularda, stokta bulunan bazı iPhone modellerinin ek sigorta paketi satın alınmadan tüketicilere verilmediği öne sürüldü.

"KASKO YAPTIRMAZSAN TELEFONU ALAMAZSIN" İDDİASI

Bazı tüketiciler, mağazalarda telefon satın alma aşamasında kendilerine kasko veya sigorta hizmetinin zorunlu tutulduğunu ileri sürdü.

Bir tüketici, yaklaşık 28 bin liralık kasko yaptırması halinde telefonu satın alabileceğinin söylendiğini iddia etti.

Başka bir tüketici ise kasko teklifini kabul etmemesi üzerine cihazın başka bir müşteri tarafından internet üzerinden satın alındığı gerekçesiyle satış işleminin gerçekleştirilmediğini öne sürdü. Benzer şikâyetlerde, farklı iPhone modellerinin satışının da sigorta veya kasko hizmetiyle birlikte yapılmak istendiği iddiaları yer aldı.

TİCARET BAKANLIĞI: SATIŞ BAŞKA HİZMETE BAĞLANAMAZ

İddiaların ardından Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuatı hatırlatarak, bir ürün veya hizmet satışının başka bir ürün ya da hizmet satın alma şartına bağlanamayacağını belirtti.

Kaplan açıklamasında, "Bir mal veya hizmetin satışı başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz" ifadelerini kullandı.

İDDİALAR İNCELENECEK

Teknoloji ürünlerinin sigorta ya da kasko yaptırma şartıyla satıldığı yönündeki iddiaların mevzuat çerçevesinde incelendiğini belirten Kaplan, kurallara aykırı bir uygulamanın tespit edilmesi halinde idari yaptırım uygulanacağını söyledi.

Ticaret Bakanlığı’nın, şikâyetlerin yöneltildiği iş yerinde denetim yapacağı bildirildi. Bakanlık ayrıca, tüketici haklarının korunması ve haksız ticari uygulamaların önlenmesine yönelik kontrollerin süreceğini vurguladı.