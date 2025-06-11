Olayın ardından kamuoyunda oluşan ihmal iddiaları gündemdeki yerini korurken, Zeyrek'in avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör yazılı bir açıklama yaptı.

Zeyrek’in bir süre önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarda görevinden dolayı tehdit edildiğini belirttiğini hatırlatan Hasgör, ölümle sonuçlanan olayın ardından yapılan ilk incelemelere değindi. Avukat Hasgör, elektrik kaçağının kaynağına dair bulguların, evdeki elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve montaj işlemlerinin fen ve teknik kurallara uygun yapılmadığı izlenimini verdiğini belirtti.

Açıklamada, olayın bir ya da birden fazla kişinin ihmali sonucu meydana gelmiş bir kaza olabileceği şüphesi dile getirilirken, soruşturma sürecinde bu değerlendirmeyi değiştirecek herhangi bir bulgunun ortaya çıkması durumunda yeni gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.