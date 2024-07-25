Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, yerel ürünlerin tanıtımı, üretiminin geliştirilmesi amaçlarıyla her yıl organize edilen Ferhadanlı Karpuz Şenliği, bu sene 26-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Ferhadanlı Mahallesi’nde üretimi yapılan, çevre il ve ilçelerden talep edilen karpuz ve kavunun tanıtımına katkıda bulunmak ve talebi artırarak üretimi teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen Karpuz Şenliği’nde; ünlü sanatçıların konserlerinin yanı sıra yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar, çeşitli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar yer alacak.

Karpuz peynir ikramı yapılacak, Lara konseri şenliğe coşku katacak

Ferhadanlı Karpuz Şenliği’nin ilk gününde ünlü şarkıcı Lara sahne alarak şenliğe coşku katacak. Şenlik programı, saat 19.00’da yapılacak açılış töreni ile başlayacak. Stantların gezilmesi ve karpuz-peynir ikramının ardından protokol konuşmaları ile açılış gerçekleşecek. Açılışın ardından halk oyunları gösterisi, konserler ve ödüllü yarışmalarla program devam edecek.

Rafet El Roman sevilen şarkılarını seslendirecek

İkinci gün ise Türkçe Pop müziğine kendine has tarzıyla imzasını atmış ünlü şarkıcı Rafet El Roman olacak. Sevilen şarkılarını seslendirecek olan El Roman’ın öncesinde ise Tekirdağ’ın aranan müzik topluluklarından Modülasyon, müzikseverleri coşturacak.

"Yeri karpuzun tadına bakmaya davet ediyorum"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Ferhadanlı Karpuz Şenliği’ni, tıpkı Karacakılavuz Keşkek Şenliği gibi her yıl üzerine koyarak devam ettireceklerini ifade etti. Nallar, “Yöresel ürünlerimizi ülke hatta dünya çapında duyurmamız gerek. Diğer yandan kırsal mahallelerimizde tarımsal üretimi teşvik etmek, pazarlarımızda kendi üreticimizin ürünlerinin satılmasını sağlamak ve dolayısıyla kendi insanımızın ürettiğini yine kendi sofralarımızda tüketmemizi mümkün kılmak istiyoruz. Bunu başardıktan sonra yerel ürünlerimizi katma değerli ürünler haline getirecek adımları atarak yurt içi ve yurt dışı pazarlarda yer almalarını sağlamayı hedefliyoruz. Ünlü sanatçılarımızın katılımıyla yaptığımız şenliklerimiz, bu amaca yönelik önemli adımlardan birisi. Yerel üretime katkı yapacak her adımı desteklemeye, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizi Ferhadanlı Karpuz Şenliğimize, ikramımız olan yerli karpuzumuzun tadına bakmaya ve doyasıya eğlenmeye davet ediyorum” dedi.