Fetal alkol sendromu, hamileliğinde alkol kullanan annelerin bebeklerinde görülen bir durumdur. Fetal alkol sendromu nedeniyle bebekte beyin hasarı ve gelişme geriliği görülür. Fetal alkol sendromunun şiddeti bebekten bebeğe değişir ancak meydana gelen hasar geri döndürülemez. Hamilelik sırasında bebeğe zarar vermeyecek alkol seviyesi bilinmemektedir. Bu sebeple, bebeğe zarar vermemek için, hamile olanların alkol kullanmaması önerilir.

Fetal alkol sendromunda görülen belirtiler nelerdir ?

Belirtiler bebekten bebeğe değişen belirtiler; fiziksel bozukluklar, beyin ve sinir bozuklukları ve davranışsal bozukluklar olarak üçe ayrılabilir.

1.Fiziksel belirtiler:

Fetal alkol sendromu olan bebeklerin karakteristik bir yüz görünümü vardır. Buna göre; gözlerin arasındaki mesafe

geniş, üst dudak ince, burun kısa ve yukarı dönük, burun ve dudak arası düzdür.

Eklem, kol, bacak ve parmaklarda deformasyonlar bulunur Doğum öncesi ve sonrası büyüme geriliği vardır Görme bozuklukları ve işitme problemleri bulunur Beyin ve kafa çevresi küçüktür Kalp, böbrek ve kemiklerle ilgili bozukluklar görülebilir





2.Beyin ve sinir sistemi ile ilgili belirtiler:

Koordinasyon ve denge problemleri Öğrenme bozuklukları Hafıza zayıflığı Gelişme geriliği Problem çözmede zorluk Hiperaktivite Hızlı huy değişikliği



3.Davranışsal belirtiler:

Okulda zorluk çekme Arkadaşları ile anlaşma zorlukları Sosyal becerilerde zayıflık Değişen koşullara uyum zorlukları Zamanı kullanma zorlukları Bir hedefe yönelik planlama ve çalışma zorlukları

İçki bağımlısı olan anne adayları ne yapmalıdır ?

Hamile olup da, içki içmeyi bırakamayan anne adayları bunu zaman geçirmeden doktoruna söylemelidir. Erken teşhis ile bebek açısından ortaya çıkabilecek problemlerin riski azaltılabilir. Hamileliği döneminde içki içen kadınlar da çocuk doktorlarına bu durumu belirtmeli, doktorunuzun herhangi bir belirti fark etmesi durumunda, teşhis koyabilmesini kolaylaştırmalıdır.

Alkol bebeğe nasıl ulaşır ?

Alkol alan bir anne adayı içtiği alkolün bebeğe ulaşabileceğini düşünemeyebilir. Ancak, annenin kan dolaşımına geçen alkol, plasenta yoluyla bebeğe de ulaşır.

Alkol bebeğe neden zarar verir ?

Alkol bebeğin kan dolaşımında daha yüksek düzeyde uzun süre kalır. Çünkü bebeğin alkolü vücudundan atma kabiliyeti düşüktür. Bebeğin organ ve enzim sistemleri daha tam olarak gelişmediği için, kendisi için zararlı olan maddeleri zamanında yeterince temizleyemez. Bu durumda alkole daha uzun süre maruz kalan bebeğin zarar görme riski de artar.

Hamilelikte içilen alkol miktarı arttıkça, bebeğin riski daha da artmaktadır.

Hamilelikte alkol alınmasının zararsız olduğu bir dönem var mıdır ?

Bebeğin beyin, kalp ve damarlarının gelişimi hamileliğin ilk haftalarında olur. Bu dönemde genellikle hamileliğin farkına varılmaz. Hamilelikte ilk üç ay, bebeğin organları gelişir. Bu dönem çok önemli olsa da, hamileliğin tüm dönemleri bebek açısından önemlidir. Bu yüzden; hamile olanlar, hamile olması muhtemel olanlar ile hamile kalmayı planlayan anne adayları alkol kullanmamalıdır.