Üç milletvekilinin MHP'den istifa ettirilmesi ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP'nin derviş gönüllülerin yeri olduğunu belirtti.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, üç milletvekilinin partiden istifası sonrasında ilginç bir paylaşımda bulundu.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "hak", "hukuk", "adalet" ve "ahlak" konularına dikkati çekti.

https://twitter.com/YildizFeti/status/1859453371708506401

MHP'nin kibirden uzak duran, nefsini öne çıkarmayan, yetkisini kötüye kullanmayanların partisi olduğunu vurgulayan Yıldız, "Adaletin Hakkın terazisi, vicdanın sesi, hukukun ruhu, ahlakın özü olduğunu bilen kararlı, sabırlı, bahane üretmeyen, arkadaşlarını yolda bırakmayan, hak ve hukukuna saygılı, yüksek ahlak sahibi, merhametli,yetkisini kötüye kullanmayan, nefsini öne çıkarmayan, kibirden uzak duran, fanilik duygusuna aşina, hoşgörülü, hayata hikmet ve hakikat gözüyle bakan, derviş gönüllülerin yeridir. İnsanlığın bütün zamanlarda tutkuyla tartıştığı,uğruna bedeller ödediği adaleti yeryüzüne hakim kılmak isteyen diğer adı “Kızılelma” olan İ’la-yı Kelimetullah yolcularının merkezidir" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir'in, partilerinden istifa ettirildiklerini duyurmuştu. Bu üç milletvekilinin isimlerinin, 'altın kaçakçılığı' soruşturmasında geçtiği ve bu sebeple istifalarının istendiği öne sürülmüştü.