Emekli öğretmeni FETÖ üyelerinin banka hesaplarını kullandığı yalanıyla kandıran dolandırıcılar 1 yıl içerisinde 71 milyonluk mülkünü sattırdılar. 7 ilde eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 19 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Telefon dolandırıcılarının kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıtarak yaptıkları vurgunlar son bulmuyor.

Emekli öğretmeni hedef belirleyen dolandırıcılar yaşlı kadını cep telefonu ile arayarak FETÖ üyeleri tarafından banka hesaplarının ele geçirilerek para akışının yapıldığını ve bu şahıslara operasyon düzenleneceği yalanıyla kandırdı.

Emekli öğretmenin güvenini kazanan dolandırıcıların 1 yıl içerisinde kendisine ait gayrimenkulleri sattırdıkları, elden altın, para ve ziynet eşyalarını verdiği öğrenildi.

EMEKLİ ÖĞRETMENİ YAKLAŞIK 71 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Emekli öğretmeni 1 yıl boyunca dolandıran şüphelilerin değeri 71 milyonu bulan vurgun yaptığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde 19 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Denizli, Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Yalova’nın aralarında bulunduğu 7 ilde şüphelilere eşzamanlı operasyon düzenlendi. 19 şüpheli polis ekiplerinin operasyonunda kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.