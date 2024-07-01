Çınarlı Köyü’ndeki çocukların çevre bilincine destek olmak üzere onlarla birlikte fidan diken Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, Çınarlı’daki çocukları oyunlarla eğlendirdi. Uçurtmaların da uçurulduğu ‘Doğanın İçindeki Minik Eller’ sosyal sorumluluk projesinde, üniversite öğrencileri minik kardeşlerine rol model üniversiteli olmaya çalıştı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, sosyal sorumluluk dersi kapsamında Çınarlı Köyü’ndeki Çınarlı İlkokulunda fidan dikim etkinliği ve çocuk şenliği düzenledi. Halkla İlişkiler son sınıf öğrencileri; Selin Bozkır, Ayşe Celayir, Senem Kalaycı ve Rabia Kalaycıoğlu‘nun bitirme projesi olarak gerçekleştirdiği; ‘Doğanın İçindeki Minik Eller’ sosyal sorumluluk projesine; anasınıfındaki minikler ile ilkokul bir ve ikinci sınıf öğrencilerinin katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan sosyal sorumluluk projesinde ilk olarak okul bahçesini süsleyen öğrenciler, okul bahçesinde bir şenlik alanı oluşturdular. Orman İşletme Müdürlüğünden temin ettikleri 70 fidanı okula götüren ÇOMÜ’lüler, fidanları Çınarlılı miniklerle birlikte ektiler. Halkla İlişkiler ve Tanıtıp Programının mezun adayı diğer öğrencilerinin de katıldığı projede, fidanlara ilk suyun verilmesinin ardından yılsonu şenliği gerçekleştirildi. Halat çekme, çuval yarışı ve sandalye kapmaca gibi yarışmalarla minikleri eğlendiren öğrenciler; çocuklarla, ip atlama, yumurtlayan tavuk, renkli su çekme gibi oyunlar oynandı.

Üniversite öğrencilerinin yanı sıra renkli kıyafetleriyle 7 animatör de çocukları eğlendirmek için projeye dahil oldu. Pamuk prenses ve palyaço çocukların yüzlerini boyadığı, müzik ve dansların da yer aldığı etkinlik tüm öğrencilerin dağıtılan ikramlarla dinlenmesinin ardından uçurtmaların uçurulmasıyla son buldu. Tüm planlama, izin ve uygulamayı kendileri gerçekleştiren proje ekibi üniversite öğrencilerine; Yükseloğulları Peynircilik’tan Günay Yüksel de destek oldu. Çınarlı İlkokulu Müdürü Tuğba Akgün ve öğretmen Bulut Akgün’ün de hem katıldığı hem destek verdiği projede; çocuklara, el baskısı yapmaları için tuval, boya ve fırça hediye edildi.

Proje sonrası Okul Müdürü Tuğba Akgün’e ve öğretmen Bulut Akgün’e emekleri ve katkıları için teşekkür belgesi veren Proje Sözcüsü Selin Bozkır, Sponsor Günay Yüksel’e ise; çiçek ve teşekkür belgesi takdim etti. Ağaçlandırmaya ihtiyacı olan okul bahçesini, okuldaki miniklerle birlikte ağaçlandırmak istediklerini söyleyen sözcü Bozkır, üniversite öğrencileri olarak miniklere hem rol model olabilmeyi hem de doğa sevgisinin önemini ve çevre bilincini kazandırmayı amaçladıklarını belirtti. Minik öğrencilerin gözlerindeki mutluluğu görmenin kendilerini de çok mutlu ettiğini ifade eden Bozkır, çocukları eğlendirerek çevre bilinci kazandırmak için projeyi şenlikle birleştirdiklerini kaydetti.