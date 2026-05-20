Kestel Belediyesi, 'Toplumsal Sessizliğe Karşı' temasıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirilen kısa film yarışması, görkemli gala gecesiyle sanatseverlerle buluştu. Türkiye'nin dört bir yanından toplam 601 filmin başvurduğu yarışmada, jüri değerlendirmeleri sonucunda ön elemeyi geçen 40 eser arasından finale kalan 10 film gala gecesinde izleyicilerle buluştu. Başkan Ferhat Erol öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, yalnızca bir ödül töreni değil; sanatın vicdanla buluştuğu güçlü bir kültür-sanat gecesine dönüştü.

Gala gecesinde gösterilen filmler arasında, Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlallerini konu alan 'Davetsiz' ile Filistin'de yaşanan insanlık dramını anlatan 'Doğudan Gelen Hayaletler', taşıdığı güçlü insani mesaj nedeniyle Kestel Belediyesi Tema Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Gecede yapılan konuşmalarda; savaşların gölgesinde unutulan hayatlara, sessiz bırakılan insan hikâyelerine ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulümlere sanatın evrensel diliyle dikkat çekildi. Duygusal anların yaşandığı gala gecesinde salonu dolduran sanatseverler, finalist filmleri uzun süre alkışladı.

Yoğun ilgi gören yarışmada üçüncülük ödülünü yönetmenliğini Turgut Kanal'ın yaptığı 'Mümeyyiz' filmi kazanırken, ikincilik ödülüne M. Emin Altunkaynak'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Çekiliş' filmi layık görüldü. Gecenin birincilik ödülünü ise yönetmenliğini Ali Rıza Bayazıt'ın yaptığı 'Teamül' filmi kazandı. Dereceye giren yönetmenler ödüllerini jüri üyeleri ve Başkan Ferhat Erol'un elinden aldı. Ayrıca yarışmaya Bursa'dan katılım sağlayan yönetmenlere teşekkür plaketleri sunulurken, Kestel'den yarışmaya katılarak organizasyona katkı sunan Erdal Bakır, Erkan Bakır, Ece Arslan ve Umutcan Sin de gece boyunca takdir topladı.

Gala gecesinde yalnızca ödüller değil, genç yetenekler de alkış aldı. Kestel Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital Medya Akademisi öğrencileri de geceye damga vuran isimler arasında yer aldı. Gençlere yönelik medya ve içerik üretimi eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Başkan Ferhat Erol, 'Bu akşam burada yalnızca bir yarışmanın finalini gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda sanatın vicdana nasıl dokunduğuna hep birlikte tanıklık ediyoruz. Sinema; çoğu zaman dünyanın görmezden geldiği hayatları, sessiz bırakılan acıları ve insanlığın ortak yaralarını görünür hâle getiren çok güçlü bir anlatım dilidir. Kestel Belediyesi olarak kültür ve sanatı yalnızca bir etkinlik alanı değil, toplumsal farkındalık oluşturan önemli bir değer olarak gördük. Sanatın insanlığı ortak vicdanda buluşturan en güçlü alanlardan biridir' dedi.

Jüri üyeleri, yönetmenler, sanatçılar, genç sinemacılar ve çok sayıda vatandaşın katılım sağladığı gala gecesi boyunca; toplumsal duyarlılık, sanat ve sinema aynı atmosferde buluştu.

Gecede jüri üyeleri Cengiz Küçükayvaz, Bülent Terzioğlu ve Tülay Gökçimen de gerçekleştirdikleri konuşmalar ve ödül takdimleriyle gala gecesine değer kattı.