Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BUSKİ’nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurulu’nun ikinci oturumunda oylanarak kabul edildi. Raporda, kurumun 2025 yıl sonu borç durumu da kamuoyuyla paylaşıldı.

BUSKİ’nin yıl sonu itibarıyla toplam iç kredi borcunun 864 milyon TL olduğu açıklanırken, dış kredi borcunun ise 390 milyon euro ve 883 milyon Japon yenine ulaştığı belirtildi.

Raporda, borçların yüzde 96’sının döviz, yüzde 4’ünün ise Türk lirası cinsinden olduğu ifade edilirken, toplam borcun yüzde 97’sinin uzun vadeli, yüzde 3’ünün kısa ve orta vadeli kredilerden oluştuğu belirtildi. Ayrıca borç yapısının yüzde 70’inin anapara, yüzde 30’unun ise faiz yükünden meydana geldiği aktarıldı.