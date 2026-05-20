Osmangazi Belediyesi'nin gen\u00e7leri sporla bulu\u015fturmak amac\u0131yla organize etti\u011fi 19 May\u0131s Atat\u00fcrk'\u00fc Anma, Gen\u00e7lik ve Spor Bayram\u0131 Masa Tenisi Turnuvas\u0131'na, Bursa genelinden 14-29 ya\u015f aras\u0131 48 erkek ve 16 k\u0131z sporcu kat\u0131l\u0131m sa\u011flad\u0131. Dikkald\u0131r\u0131m Kapal\u0131 Spor Salonu'nda 18 May\u0131s'ta eleme ma\u00e7lar\u0131yla ba\u015flayan organizasyon, 19 May\u0131s'ta oynanan final kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131yla tamamland\u0131. Heyecan dolu kar\u015f\u0131la\u015fmalarda gen\u00e7 raketler, ba\u015far\u0131l\u0131 olabilmek i\u00e7in t\u00fcm h\u00fcnerlerini sahaya yans\u0131tt\u0131. Eleme ma\u00e7lar\u0131n\u0131 ge\u00e7erek finale y\u00fckselen sporcular aras\u0131ndan birinci, ikinci, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc ve d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc olan isimler, d\u00fczenlenen t\u00f6renle kupa ve madalyalar\u0131n\u0131 ald\u0131.\r\n\r\n'19 May\u0131s Haftas\u0131 Boyunca Bir\u00e7ok Etkinlik Ger\u00e7ekle\u015ftirdik'\r\n\r\n19 May\u0131s Atat\u00fcrk'\u00fc Anma, Gen\u00e7lik ve Spor Bayram\u0131 dolay\u0131s\u0131yla gen\u00e7lere y\u00f6nelik bir\u00e7ok etkinlik ger\u00e7ekle\u015ftirdiklerini belirten Osmangazi Belediyesi Gen\u00e7lik ve Spor Hizmetleri M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ersel Nallar, s\u00f6zlerinde \u015fu ifadelere yer verdi:\r\n\r\n'Dikkald\u0131r\u0131m Kapal\u0131 Spor Salonu'nda d\u00fczenlenen '19 May\u0131s Atat\u00fcrk'\u00fc Anma, Gen\u00e7lik ve Spor Bayram\u0131 Masa Tenisi Turnuvas\u0131', 18 May\u0131s'ta ba\u015flayan eleme ma\u00e7lar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 19 May\u0131s'taki final m\u00fcsabakalar\u0131yla sona erdi. 19 May\u0131s haftas\u0131 boyunca bir\u00e7ok etkinlik ger\u00e7ekle\u015ftirdik. Masa tenisi turnuvas\u0131 da bunlardan biriydi. Bizlere bu imkanlar\u0131 sa\u011flayan Belediye Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Erkan Ayd\u0131n ve t\u00fcm y\u00f6neticilerimize \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Yaz boyunca etkinliklerimiz aral\u0131ks\u0131z devam edecek. Amac\u0131m\u0131z, sporla geli\u015fen ve sporla b\u00fcy\u00fcyen bir Osmangazi.'\r\n\r\nKonu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan Osmangazi Belediyesi Gen\u00e7lik ve Spor Hizmetleri M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ersel Nallar, k\u0131zlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ile madalyalar\u0131n\u0131 takdim etti.