Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Şahin Biba, suya yapılan indirimin ardından gelen eleştirilere yanıt verdi.

Belediyenin tamamen vatandaşın menfaatine çalışan bir kurum olduğunu hatırlatan Biba, “Yani yerelde devletin kurumlarını, yerelde şehre ve vatandaşa dokunan kurumdur. Belediye bir nevi kurumdur. Biz 20 yıldan fazla Bursa’yı idare eden, yöneten bir partinin mensuplarıyız. Biz kesinlikle ‘kaldırıldık’ deme lüksüne sahip değiliz. Bu ifadeyi kullanamayız. İşin sonunda vatandaş fatura endeksine bakarak kararını vereceğiz” şeklinde konuşarak BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu’ndan fatura endeksi hakkında bilgilendirme yapmasını istedi.

CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, Mayıs ayı meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edilen su indirimi ve katı atık bedeli konularına ilişkin eleştirilerde bulundu. Akbulut, Bursalıların faturalarında 135 lirayı göremeyeceğini belirterek, su sorunu ve BUSKİ’nin borç yükünün Çınarcık Barajı projesinin rafa kaldırılmasından kaynaklandığını ifade etti.

AK Parti Grubu’ndan Sinan Kahraman ise konuşmasında, kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığını savunarak, indirim yapılmamış gibi bir tablo çizildiğini söyledi. Kahraman, Çınarcık Barajı üzerinden yapılan açıklamaları eleştirirken, 2025 yılında Bursa’da musluklardan su akmadığını belirterek, katı atık bedelleri nedeniyle faturaların arttığı yönündeki söylemlere de tepki gösterdi.

MHP Grup Sözcüsü İsmail Şenol da su indirimi ve katı atık bedellerine ilişkin değerlendirmesinde, alınan kararların mecliste oy birliğiyle kabul edildiğini belirterek, vatandaşların yapılan indirimi faturalarında göreceğini söyledi. Şenol, indirimlerin bilimsel ve teknik çalışmalar doğrultusunda hayata geçirildiğini ifade etti.