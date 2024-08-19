Hangi Ülkenin: İtalya

Kurucusu: Piedmont Kardeşler – Fila Biella

Kuruluş Tarihi: 1911

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Alan: Spor Kıyafetleri – Ekipmanları

Ürün: Spor Ayakkabı – Giyim – Aksesuar

Resmi Sitesi: www.fila.com

Fila Hakkında Bilgi

Fila giyim firması, 1911 yılında İtalya’da kurulmuştur. Kurucusu Piedmont Kardeşler ve Fila Biella’dır. Fila giyim firması dünya çapında hizmet vermektedir. Spor Kıyafetleri ve Spor Ekipmanları üzerine satış yapmaktadır. Spor Ayakkabı, Giyim ve aksesuar üzerine hizmet vermektedir. Fila resmi sitesine www.fila.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İtalya’nın en büyük spor giyim firması olan Fila, 1911 yılında İtalya’da kurulmuştur. Ancak şu anda merkezi Güney Kore’dir. Fila başkanı ve CEO’su olan Yoon-Soo Yoon tarafından yönetilmektedir. Günümüzde ise 21 ülkede ofisleri bulunmaktadır. Fila Biella ve Piedmont Kardeşler tarafından 1911 yılında kurulan firma, başlangıçta İtalyan Alplerin insanlar için üretilirken, günümüzde ise daha çok erkek ve kadın giyim, imalat giyim yapmaya devam etmektedir.

Fila, üretimini tamamına yakınını uzak Doğu Asya’daki atölyelerde yaptırmaktadır. Şirket pek çok sayıda tenis oyuncusuna sponsor olmuş ve tenis dünyasına ağırlığını koymaya çalışmıştır. James Blake ve Kim Clijsters en öne çıkan sponsorluklarıdır.

Fila Hangi Ülkenin

Cevap: İtalya