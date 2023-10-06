A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu beşinci maçında Finlandiya’yı 3-2 mağlup etti.
Salon: Yoyogi National
Hakemler: Tibor Zsolt Mezoffy (Macaristan), Jae-Hyo Choi (Güney Kore)
Türkiye: Yiğit, Bedirhan, Adis, Mirza, Mert M., Arslan ( Volkan (L), Berkay (L), Kaan, Yasin, Arda, Yunus Emre)
Finlandiya: Zhbankov, Tervaportti, Suihkonen, Haapaniemi, Jokela, Marttila (Köykka (L), Breilin (L), Hannien, Nikula, Ivanov)
Setler:25-22, 25-23, 23-25, 23-25, 15-8
Süre: 2 saat 8 dakika