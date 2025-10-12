U20 serbest, grekoromen ve kadın milli takımları, toplam 43 madalyayla üç kategoride de Balkan şampiyonu olarak Türk güreşinin gücünü bir kez daha gösterdi. Madalya alan sporcular şöyle:
Serbest Stil
Altın madalya alan sporcular
57 kilo - Ebubekir Gür
65 kilo - Bilal İnce
74 kilo - Yasin Uzun
Gümüş madalya alan sporcular
57 kilo - Buğra Kavak
65 kilo - Vahid Samet Yılmaz
86 kilo - Sefa Cesur
97 kilo - Yunus Emre Balcı
125 kilo - Mehmet Can Üngör
Bronz madalya alan sporcular
61 kilo - Özgür Çağlayan
70 kilo - Ferhat Yiğit
74 kilo - Muhammed Ali Şipal
92 kilo - Eyyüp Çetin
97 kilo - Süleyman Rıza
Grekoromen Stil
Altın madalya alan sporcular
67 kilo - Mahmut Yayla
77 kilo - Alkan Akar
97 kilo - Ahmet Enes Uzun
130 kilo - Üzeyir Ayberk Bostan
Gümüş madalya alan sporcular
60 kilo - Mutafa Kılıçer
63 kilo - Ahmet Enes Dülger
97 kilo - Serkan Yakup Bakir
130 kilo - Emrullah Capcan
Bronz madalya alan sporcular
55 kilo - Serkan Gülle
55 kilo - İbrahim Çakmak
60 kilo - Burak Arslantürk
63 kilo - Kadir Kadiroğlu
72 kilo - Ömer Hamza Sezer
77 kilo - Salih Yusuf Yazıcı
82 kilo - İbrahim Hayri Demir
Kadınlar Stil
Altın madalya alan sporcular
53 kilo - Remziye Karadağ
55 kilo - Büşranur Özmez
57 kilo - Elif Atakan
65 kilo - Elif Sude Elmalı
68 kilo - Elif Şevval Kurt
72 kilo - İlayda Çin
76 kilo - Bükrenaz Sert
Gümüş madalya alan sporcular
50 kilo - Nazlıcan Kaya
Bronz madalya alan sporcular
50 kilo - Yağmur Karabacak
55 kilo - Şeyma Çaçar
57 kilo - Şeyda Salim
59 kilo - Aslı Köle
62 kilo - Rabia Melisa Bayır
72 kilo - Zeynep Sucu
76 kilo - Hazal Tabak