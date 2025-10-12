U20 serbest, grekoromen ve kadın milli takımları, toplam 43 madalyayla üç kategoride de Balkan şampiyonu olarak Türk güreşinin gücünü bir kez daha gösterdi. Madalya alan sporcular şöyle:

Serbest Stil

Altın madalya alan sporcular

57 kilo - Ebubekir Gür

65 kilo - Bilal İnce

74 kilo - Yasin Uzun

Gümüş madalya alan sporcular

57 kilo - Buğra Kavak

65 kilo - Vahid Samet Yılmaz

86 kilo - Sefa Cesur

97 kilo - Yunus Emre Balcı

125 kilo - Mehmet Can Üngör

Bronz madalya alan sporcular

61 kilo - Özgür Çağlayan

70 kilo - Ferhat Yiğit

74 kilo - Muhammed Ali Şipal

92 kilo - Eyyüp Çetin

97 kilo - Süleyman Rıza

Grekoromen Stil

Altın madalya alan sporcular

67 kilo - Mahmut Yayla

77 kilo - Alkan Akar

97 kilo - Ahmet Enes Uzun

130 kilo - Üzeyir Ayberk Bostan

Gümüş madalya alan sporcular

60 kilo - Mutafa Kılıçer

63 kilo - Ahmet Enes Dülger

97 kilo - Serkan Yakup Bakir

130 kilo - Emrullah Capcan

Bronz madalya alan sporcular

55 kilo - Serkan Gülle

55 kilo - İbrahim Çakmak

60 kilo - Burak Arslantürk

63 kilo - Kadir Kadiroğlu

72 kilo - Ömer Hamza Sezer

77 kilo - Salih Yusuf Yazıcı

82 kilo - İbrahim Hayri Demir

Kadınlar Stil

Altın madalya alan sporcular

53 kilo - Remziye Karadağ

55 kilo - Büşranur Özmez

57 kilo - Elif Atakan

65 kilo - Elif Sude Elmalı

68 kilo - Elif Şevval Kurt

72 kilo - İlayda Çin

76 kilo - Bükrenaz Sert

Gümüş madalya alan sporcular

50 kilo - Nazlıcan Kaya

Bronz madalya alan sporcular

50 kilo - Yağmur Karabacak

55 kilo - Şeyma Çaçar

57 kilo - Şeyda Salim

59 kilo - Aslı Köle

62 kilo - Rabia Melisa Bayır

72 kilo - Zeynep Sucu

76 kilo - Hazal Tabak