Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Menemen FK galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Üç antrenmanda istediğimiz mantığı oturtmaya çalıştık. Oyuncularımız çok ciddi fedakârlıklarla maçı tamamladı. Taraftarın desteğiyle sahaya ruhumuzu kattık, ağlamamak için kendimi zor tuttum" dedi.

"Üç antrenmanda mantığı oturtmaya çalıştık"

Göreve kısa süre önce gelmesine rağmen takımı hızlıca organize etmeye çalıştığını belirten Tahsin Tam, "Üç antrenmanda istediğimiz mantığı oturtmaya çalıştık. Toplantılar yaparak neler istediğimizi, ne prensip ortaya koymamız gerektiğini anlattık. Çok tecrübeli ve iyi bir oyuncu grubumuz var. Ancak takım çok kırılgan bir döneme denk geldi. Sakat oyuncularımız fazlaydı, sakatlık riski yüksek futbolcularımız da vardı. Oyuncularımız çok ciddi fedakârlıklarla maçı tamamladı. Ama futbolcu böyle olmalı" ifadelerini kullandı.

"Geçen yıl yaşadıklarını bu sene de yaşamak istiyoruz"

Tecrübeli teknik adam, geçen sezonki direnişi yeniden ortaya koymak istediklerini dile getirdi:

"Gün fedakârlık zamanı, fedakârlık yapmak zorundalar. Çok ciddi fedakârlıkların parçası onlar. Çok büyük hatıralar yaşayacaklar. Geçen yıl yaşadılar, inşallah bu yıl da oyuncularımızla bize de nasip olur. Buna gayret göstereceğiz, çok çalışacağız."

"Ağlamamak için kendimi zor tuttum"

Tahsin Tam, galibiyet sonrası duygusal anlar yaşadığını belirterek taraftarlara teşekkür etti:

"Ruhu kattığımızı düşünüyorum ama bunda en büyük etken taraftarımız. Maç öncesi destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bursaspor camiasına çok emek vermiş bir insanım, altyapı da dahil. Bunun bir karşılığı olarak görüyorum. Hepsine saygılar sunuyorum. Çok duygulandım, ağlamamak için zor tuttum kendimi."

"Oyuncularım savaşarak kazandı"

Takımın mücadele ruhuna da dikkat çeken Tahsin Tam, "Bu galibiyet sadece bir başlangıç. Oyuncularım sahada gerçek anlamda savaştı. Bizim için asıl önemli olan bu ruhun devam etmesi" dedi.