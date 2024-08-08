Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.

TÜRKİYE 0-3 İTALYA

1. set sonucu: 22-25

2. set sonucu: 19-25

3. set sonucu: 22-25



Daniele Santrelli yönetimindeki milliler, olimpiyatlarda oynadığı 4 maçta sadece İtalya karşısında kaybetti.



Grupta ilk maçında Hollanda karşısında geriden gelerek kazanan milliler, Dominik Cumhuriyeti’ni ise rahat geçti. 2 galibiyet ile finallere kalmaya hak kazanan Ay-yıldızlılar çeyrek finalde ise Çin’i 3-2 geçerek adını yarı finale yazdırdı.



Filenin Sultanları oynadığı 4 karşılaşmada rakipleri karşısında 9 set kazanırken rakiplerine ise 8 set verdi.





Filenin Sultanları’nın rakibi İtalya, Paris Olimpiyatları’nda çıktığı tüm karşılaşmaları kazandı. Türkiye’nin de yer aldığı C Grubu’nda 3’te 3 yapmayı başaran İtalya, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda ve Filenin Sultanları’na şans tanımadı.



İtalya grup aşamasında oynadığı maçlarda 9 set kazanırken rakipleri karşısında sadece 1 set kaybetti. Çeyrek finalde Sırbistan ile karşı karşıya gelen İtalya rakibini setlerde 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.