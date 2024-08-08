Afrika'da maymun çiçeği varyantı hızla yayılıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırlarını aşması nedeniyle viral enfeksiyonun yayılma hızının endişe verici olduğunu söyleyerek önümüzdeki haftadan itibaren acil durumu ilan edecek.

Afrika'da yeni bir varyant ortaya çıktı. Afrika'da önceden maymun çiçeği virüsü olarak da bilinen M çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor. Diğer adıyla Mpox yakın temas yoluyla bulaşıyor, grip benzeri semptomlara ve irin dolu lezyonlara neden oluyor. Çoğu vaka hafiftir ancak virüs ölüme de neden oluyor.

YAKIN TEMAS İLE KOLAY YAYILIYOR!

Clade Ib olarak bilinen ve çoğunlukla Kongo'da dolaşan yeni varyantın, çocuklar arasında olduğu gibi, rutin yakın temas yoluyla daha kolay yayıldığı görülüyor.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC) Genel Müdürü Jean Kaseya Perşembe günü yaptığı açıklamada, Afrika'da bildirilen vakaların 2022-2023 arasında %79, 2023-24 arasında ise 0 arttığını söyledi.

Kaseya, Salı günü Afrika Birliği (AU) ve Afrika Birliği Komisyonu başkanlarıyla "onların onayını almak" için görüşmelerde bulunacağını ve kıta organı için yeni bir güç olan halk sağlığı acil durumu ilan etme konusunda rehberlik edeceğini ekledi.

Kaseya, bunun aynı zamanda yerli ve uluslararası kaynakların harekete geçirilmesine ve aşı araştırma ve geliştirmesinin hızlandırılmasına olanak sağlayacağını belirterek, Alman ilaç üreticisi BioNTech'in yöneticileriyle önümüzdeki hafta yapılacak muhtemel beyanın ardından aşı üretimini artırma konusunda görüşmelerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: BU YIL VAKALARDA ARTIŞ YAŞANIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Afrika'nın bu yıl vakalarda benzeri görülmemiş bir artış yaşadığını söyledi.

DSÖ'nün Kongo'daki sözcüsü Reuters'e verdiği demeçte, Kongo'da bu yıl şu ana kadar 503 ölüm dahil 13.000'den fazla şüpheli mpox vakası görüldüğünü ve 2023'ün başından bu yana buradaki toplam vaka sayısının 1.000'den fazla ölümle birlikte yaklaşık 27.000'e çıktığını söyledi.

WHO'nun açıklamasına göre, daha önce mpox'tan etkilenmeyen Kongo'nun doğusundaki Ruanda, Uganda ve Kenya'da Temmuz ortasından bu yana yeni varyant vakaları rapor edildi.

BM kurumu, "Salgına verilen tepkiyi iyileştirmek amacıyla bulaşma modellerini daha iyi anlamak için daha fazla analiz yapılması gerekiyor" dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), klinisyenleri ve sağlık departmanlarını ölümcül yeni tür hakkında bilgilendirmek için Çarşamba günü ikinci bir sağlık uyarısı yayınladı. DSÖ başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo'daki salgının uluslararası önemi haiz bir halk sağlığı acil durumunu temsil edip etmediğini tartışmak için bir acil durum komitesi toplama sözü verdi.

Pazartesi günü Afrika CDC'si, mpox müdahalesi için Afrika Birliği'nden 10,4 milyon dolarlık acil durum finansmanı sağlandığını söyledi.